Hindistan Seçim Komisyonunun açıkladığı geçici sonuçlara göre, BJP önderliğindeki seçim ittifakı Ulusal Demokratik İttifak (NDA), 243 sandalyeli eyalet meclisinde 125 koltuk kazanarak hükümeti kurmak için gereken çoğunluğa ulaştı.

Seçimde Hindistan Ulusal Halk Partisi (RJD) önderliğindeki muhalif partiler ittifakı 110 sandalye kazanabildi.

Modi'nin BJP'si, yerel Birleşik Janata Dal (JD (U)) partisiyle ittifak içinde 10 yılı aşkındır eyalette iktidarda bulunuyor.

Seçimlerde BJP ve RJD'nin ardından üçüncü parti olan JD (U)'nun lideri Nitish Kumar, halen Eyalet Başbakanı olarak görev yapıyor.