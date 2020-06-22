Haber Giriş: Kaynak: DHA
Hindistan’da aşırı yükü kaldıramayan köprü çöktü: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Hindistan’ın Munsyari kentinde üzerinden tır geçtiği sırada aşırı yükü kaldıramayan demir köprü çöktü. Kazada 2 kişi yaralandı.
Hindistan’ın Çin sınırına yakın Munsyari kentindeki bulunan demir köprü, üzerinden geçen tırın ağırlığını taşıyamayarak çöktü.
Meydana gelen kazada, tırın üstünde bulunan inşaat aracının ağırlık yaptığı ve demir köprünün bu ağırlığı kaldıramadığı ifade edildi.
Kazanın ardından bölgeye gelen köylüler ve ordu mensupları, enkazdan yaralıları kurtarmayı başardı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Yaralılar Munsyari kentindeki hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: hindistan'da köprü çöktü köprü çöktü hindistanSon Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 17:45
Sıradaki Haber
İran, Suudi Arabistan ile ön koşulsuz diyaloğa hazır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz