BBC'nin haberine göre, eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada, Amazon Hindistan'ın üst düzey yöneticilerinin Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddeler Yasası uyarınca suçlandığı bildirildi.

Madhya Pradesh eyaletinde geçen hafta 2 kişinin diğer Hindistan eyaletlerine 20 kilogram uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığı aktarıldı.

İlgili açıklamada, direktörler hakkında yetkililerle "iş birliği yapmamakla" alakalı suçlamaların "şirketin, polisin sorularına karşılık sunduğu belgelerdeki yanıtların farklılıkları ve tartışmalar sonucunda ortaya çıkarılan gerçeklerden" kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada, kaç üst düzey yöneticinin suçlandığı bilgisine yer verilmezken, gözaltına alınan iki kişinin sitede doğal bir tatlandırıcı olan stevia yaprağı satma bahanesiyle esrar ticareti yaptığı kaydedildi.

Amazon'dan iddialara yönelik yapılan açıklamada ise şirketin yasa dışı ürünlerin listelenmesine ve satışına izin vermediği ifade edildi.

Açıklamada, yasa dışı ürünlerle ilgili kuralları ihlal ettiği tespit edilen satıcılara karşı katı önlemler alındığı belirtilerek, "Sorun bize bildirildi ve şu anda araştırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.