Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 55 bin 722 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 550 bin 273'e çıktı .

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 6 milyon 663 bin 608 kişi iyileşti.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2'nci ülke konumunda bulunuyor.