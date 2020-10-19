Haber Giriş: Kaynak: AA
Hindistan'da 579 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Hindistan'da koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 579 artarak 114 bin 610'a ulaştı.
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 55 bin 722 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 550 bin 273'e çıktı .
Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 6 milyon 663 bin 608 kişi iyileşti.
COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2'nci ülke konumunda bulunuyor.
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