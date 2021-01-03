Haber Giriş: 3 Ocak 2021 Pazar 13:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA, AA
Hindistan'da 2 aşıya acil kullanım izni verildi
[Fotoğraf: Reuters]
Hindistan'da, koronavirüse karşı, Oxford-AstraZeneca'nın geliştirdiği aşı ile Hintli şirket Bharat Biotech tarafından geliştirilen aşı için acil kullanım izni verildi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Acil kullanım onayı verilen iki aşının Hindistan'da yapılması her Hintliyi gururlandırır! Hindistan Serum Enstitüsü ve Bharat Biotech aşılarına onay veren DCGI, daha sağlıklı ve COVID'siz bir ulusa giden yolu hızlandırıyor. Tebrikler Hindistan. Çalışkan bilim adamlarımıza ve yenilikçilerimize tebrikler.”
Oxford-AstraZeneca aşısı, Hindistan Serum Enstitüsü tarafından yerel olarak üretiliyor.
300 milyon Hindistanlı aşılanacak
Hindistan Genel İlaç Kontrolörü (DCGI), her iki üreticinin de aşılarının kullanımının güvenli olduğunu gösteren veriler sunduğunu söyledi.
Ülkede bu yıl 300 milyon kişinin aşılanması planlanıyor.
Etiketler: Hindistan Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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