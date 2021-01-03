Hindistan Başbakanı Narendra Modi, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Acil kullanım onayı verilen iki aşının Hindistan'da yapılması her Hintliyi gururlandırır! Hindistan Serum Enstitüsü ve Bharat Biotech aşılarına onay veren DCGI, daha sağlıklı ve COVID'siz bir ulusa giden yolu hızlandırıyor. Tebrikler Hindistan. Çalışkan bilim adamlarımıza ve yenilikçilerimize tebrikler.”

Oxford-AstraZeneca aşısı, Hindistan Serum Enstitüsü tarafından yerel olarak üretiliyor.

300 milyon Hindistanlı aşılanacak

Hindistan Genel İlaç Kontrolörü (DCGI), her iki üreticinin de aşılarının kullanımının güvenli olduğunu gösteren veriler sunduğunu söyledi.

Ülkede bu yıl 300 milyon kişinin aşılanması planlanıyor.