Hindistan ve Bangladeş'te siklon nedeniyle ölenlerin sayısı 55'e yükseldi

Hindistan'ın Mizoram eyaleti yetkilileri, tropik fırtına nedeniyle toplam 40 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer, Hindistan'da fırtına nedeniyle evlerin ve altyapının da hasar aldığını kaydetti.

Bangladeş'te ise ülke genelinde etkili olan siklon nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiği belirtildi.

Böylece Remal siklon fırtınası nedeniyle iki ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi.

Bangladeş kıyıları ve Hindistan'ın kuzeydoğusunda etkili olan Remal siklonu, sağanak yağış ve şiddetli rüzgarlar getiriyor.

Fırtına nedeniyle Bangladeş'te 800 bini aşkın kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti. Hindistan'da ise fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu çöken taş ocağında dün 15 işçinin öldüğü açıklanmıştı.