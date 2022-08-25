NDTV'nin haberine göre, konuyla ilgili davayı yöneten Baş Yargıç NV Ramana liderliğindeki Yüksek Mahkeme heyeti tarafından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında incelenen 29 telefonda "Pegasus" casus yazılımının olduğuna dair kesin kanıt bulunamadığı aktarıldı.

Bununla birlikte incelenen telefonların 5'inde "kötü amaçlı yazılım" tespit edildi.

Açıklamada ayrıca, Hindistan hükümetinin, mahkemenin konuyu araştırmak için atadığı komite ile iş birliği yapmadığı kaydedildi.

Hindistan'da aktivist ve muhalif siyasetçilerin, hükümetin İsrailli NSO Group'a ait "Pegasus" isimli casus yazılımı kullandığına dair iddiaları üzerine, Hindistan Yüksek Mahkemesi tarafından Ekim 2021'de bağımsız bir komite oluşturulmuştu.

Pegasus casus yazılımı

İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımının, kullanıcıların haberi olmadan telefon konuşmalarının dinlenmesi, ses kaydı alınması, e-postaların takip edilmesi ve telefonlardan fotoğraf çekilmesi gibi casusluk faaliyetleri için dünyanın dört bir yanında kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan haberde Azerbaycan, El Salvador, Fransa, İngiltere, Polonya, Macaristan, Hindistan, Kazakistan, Ruanda, Fas, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin ve Ürdün'de çok sayıda kişinin Pegasus casus yazılımıyla izlendiği ifade edilmişti.