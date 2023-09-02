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Dünya
AA 02.09.2023 10:01

Hindistan Güneş'e uydu yolluyor

Hindistan, Güneş'i incelemeyi amaçlayan Aditya-L1 uydusunu uzaya başarıyla fırlattı.

Hindistan Güneş'e uydu yolluyor

Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi (ISRO), Güneş'in en dış katmanını ve Güneş rüzgarlarını gözlemlemek için Güneş ve Dünya arasındaki L-1 Lagrange noktasına yerleştirilmesi planlanan uydunun, başarıyla yollandığını bildirdi.

Aditya uydusu, yerel saatle 11.50'de Andhra Pradesh eyaletinin Sriharikota uzay üssünden fırlatıldı.

Ay'a başarılı iniş yapan Hindistan, şimdi de Güneş'e araç yolluyor
Ay'a başarılı iniş yapan Hindistan, şimdi de Güneş'e araç yolluyor

Proje, merkezi Bengaluru şehrinde bulunan ISRO'nun yapacağı Güneş gözlemi odaklı ilk misyon olacak.

Projeye ayrılan bütçe 46 milyon dolar olarak ifade edilirken ISRO, maliyetle ilgili açıklama yapmadı.

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