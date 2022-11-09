Deccan Herald'da yer alan habere göre, Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanı VR Chaudhari ile Fransız mevkidaşı Stephane Mille dün iki ülkenin ortak düzenlediği 7'nci Garuda hava tatbikatına katıldı.

Jodhpur şehrindeki tatbikat esnasında Chaudhari, Hint Hava Kuvvetlerine ait Rafale savaş uçağıyla sorti yaparken, Mille Su-30MKI ile uçtu.

Chaudhari, Hindistan'ın envanterine "4.5 nesil uçak" dahil etmenin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, Fransız yapımı Rafale uçaklarına ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

Mille, Hindistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Manoj Pande ve Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Amiral SN Ghormade ile de bir araya geldi.