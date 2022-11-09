Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 11:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan, Fransız yapımı Rafale uçaklarına ihtiyacı olduğunu açıkladı
[Fotograf: Reuters]
Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanı VR Chaudhari, ülkesinin askeri envanterine "4,5 nesil uçak" dahil edilmesinin önemine işaret ederek, Fransız yapımı Rafale uçaklarına ihtiyaç duyduklarını söyledi.
Deccan Herald'da yer alan habere göre, Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanı VR Chaudhari ile Fransız mevkidaşı Stephane Mille dün iki ülkenin ortak düzenlediği 7'nci Garuda hava tatbikatına katıldı.
Jodhpur şehrindeki tatbikat esnasında Chaudhari, Hint Hava Kuvvetlerine ait Rafale savaş uçağıyla sorti yaparken, Mille Su-30MKI ile uçtu.
Chaudhari, Hindistan'ın envanterine "4.5 nesil uçak" dahil etmenin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, Fransız yapımı Rafale uçaklarına ihtiyaçları olduğunu kaydetti.
Mille, Hindistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Manoj Pande ve Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Amiral SN Ghormade ile de bir araya geldi.
Son Haberler
- 12:09
- 12:01
- 12:00
- 11:56
- 11:52
Sıradaki Haber
NATO Zirvesi 2023'te Litvanya'da düzenlenecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz