Hindustan Times'taki habere göre Bakanlık, söz konusu kararı, Hindistan-Çin arasındaki Fiili Kontrol Hattı'nda (LAC) yaşanan anlaşmazlıkların ardından aldı.

Bu adımla, dünyanın en popüler oyunlarından PUBG de Hindistan'da kara listeye girmiş oldu.

Sınırdaki gerilim

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında 3 noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

Hindistan ve Çin askerleri, gerginliğin yeniden artması üzerine dün Ladakh bölgesinde 2'nci kez görüşmüştü.