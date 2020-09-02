Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, AA
Hindistan, Çin bağlantılı 118 mobil uygulamayı yasakladı
[Fotoğraf: Reuters]
Hindistan Bilgi ve Teknoloji Bakanlığı, Çin bağlantılı 118 mobil uygulamanın ülke genelinde yasaklandığını duyurdu.
Hindustan Times'taki habere göre Bakanlık, söz konusu kararı, Hindistan-Çin arasındaki Fiili Kontrol Hattı'nda (LAC) yaşanan anlaşmazlıkların ardından aldı.
Bu adımla, dünyanın en popüler oyunlarından PUBG de Hindistan'da kara listeye girmiş oldu.
Sınırdaki gerilim
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında 3 noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.
Hindistan ve Çin askerleri, gerginliğin yeniden artması üzerine dün Ladakh bölgesinde 2'nci kez görüşmüştü.
Etiketler: pubg yasak çin mobil uygulamaSon Güncelleme: 2 Eylül 2020 Çarşamba 16:18
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