Hindistan'da 15 Ağustos Bağımsızlık Günü hazırlıkları sürüyor.

Pencap eyaletindeki Chandigarh'da kriket stadyumunda, 5 bin 885 öğrenci ülkenin 75'inci bağımsızlık gününün öncesinde dev Hindistan bayrağı oluşturdu.

"Yeni dünya rekoru"

Dev bayrak Guinnes rekoru kırarken, etkinlikte hazır bulunan Guinness Dünya Rekorları Hakemi yetkilisi Swapnil Dangarikar, rekoru doğruladı:

"İnsandan oluşan en büyük bayrak görüntüsü, daha önce Abu Dabi'deki GEMS Education tarafından kırılmıştı. Bugünkü etkinlikte NID Vakfı ve Chandigarh Üniversitesi tarafından yeni bir dünya rekoru kırıldı."

[Fotoğraf: İHA]

Öğrencilerin bu rekor için 1 buçuk ay hazırlandığı öğrenildi.

Birleşik Arap Emirlikleri, 2017 yılında 4 bin 130 kişiden oluşan bayrak rekorunu elde etmişti.