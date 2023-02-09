Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 02:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan Başbakanı Modi, Türkiye'deki depremler nedeniyle duygusal anlar yaşadı
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili konuşurken duygusal anlar yaşadı.
Modi, başkanlığını yaptığı iktidardaki Hindistan Halk Partisi'nin (Bharatiya Janata Partisi-BJP) meclis toplantısında konuştu.
Konuşmasında Türkiye'deki depremi ele alan Modi'nin gözleri doldu.
Ülkenin Gucarat eyaletinde 2001'de meydana gelen depremi hatırlatan Modi, Bhuj'da da Türkiye'dekine benzer bir yıkıma şahit olduğunu söyledi.
Hindistan'ın Gucarat eyaletinde 26 Ocak 2001'de meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde 20 bin kişi hayatını kaybetmişti. Gucarat'taki deprem, dünyada en çok ölüme neden olan depremler arasında gösteriliyor.
Etiketler: Hindistan Kahramanmaraş
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