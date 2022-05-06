Küba'nın başkenti Havana'da Saratoga Otel'de büyük bir patlama meydana geldi.

Nedeni henüz bilinmeyen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralanırken otelin ön cephesi büyük zarar gördü. Bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ölü veya yaralı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

Polis yıkılma tehlikesi altındaki çevre binaları tahliye ediyor.