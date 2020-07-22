Havayolları sektörü koronavirüs salgının en fazla etkilediği alanların başında geliyor ve tüm havayolları salgının sonuçlarıyla boğuşuyor.

İngiltere medyasından The Times gazetesinin haberine göre devletlerin şirketlere finansal yardımı ve şirketlerin onbinlerce kişiyi işten çıkarmalarına karşın sektörü zorlu günler bekliyor.

Haberde, havacılık sektörünün şimdiye kadar 11 Eylül, 2008 finansal krizi gibi zorlu süreçlerden geçtiğini ancak, COVID salgınının etkisinin bu krizlerden çok daha fazla olduğu görüldüğü ifade edildi.

"Havacılık endüstrisinin şimdiye kadar gördüğü en büyük pilot kıyımı"

Dünyada uçuşların yeniden başladı ancak uçuş rakamları salgından önceki seviyenin sadece yüzde 30'una ulaştı. Mayıs ayında, dünyada 21 bin 500 Airbus ve Boeing yolcu jetinden oluşan filonun yaklaşık 12 bin 700'ü yerde kaldı.

Airbus 15 bin, Emirates Havayolları yaklaşık 800 pilotu bu ay içerisinde işten çıkardı. Şirket personelinin yüzde 30'unu daha işten çıkaracağını açıkladı.

Uzmanlar havacılık endüstrisinin şimdiye kadar gördüğü en büyük pilot kıyımıyla karşı karşıya olduğuna dikkat çekiyor.

Amerikan havayolları bu ay yüzde 55'ten fazla uçuşlarına başladı. Ancak 2020 yılının finansal olarak havacılık tarihinde en kötü yıl olacağı da belirtildi.

Bilet fiyatları artabilir

Verilere göre havacılık endüstrisi ortalamada her gün 230 milyon dolar zarar ediyor.

Tahminler yolcu sayısının 2023 yılından önce eski rakamlara dönemeyeceği yönünde.

Öte yandan bu durumun bilet fiyatlarına da yansıyacağı belirtiliyor. Daha az uçuş ve hijyen standartlarının artırılması nedeniyle bilet fiyatlarının artıcağı ifade ediliyor.