Yaşlı hastanın sol bacağı yerine sağ bacağı alındı, hata ancak iki gün sonra fark edildi.

Çarşamba günü, Linz'deki mahkeme 43 yaşındaki zanlıyı ağır ihmalden suçlu buldu ve 2 bin 700 para cezasına çarptırdı.

Dava mahkemeye gelmeden ölen hastanın dul eşine de 5 bin euro tazminat ödenmesine karar verildi.

AFP haber ajansının bildirdiğine göre, hasta geçen mayıs ayında Freistadt'taki kliniğe bacağını kestirmek için başvurdu, ancak cerrah amputasyon için yanlış uzvunu işaretledi.

Rutin bir bandaj değişimi sırasında hata tespit edildi ve hastaya diğer bacağının da ampute edilmesi gerektiği söylendi.

O sırada hastane, olayın "bir dizi talihsiz durumun sonucu" olduğunu söyledi. Direktörü bir basın toplantısında kamuoyundan özür diledi.

Mahkemede cerrah, ameliyathanedeki komuta zincirinde bir kusur olduğunu söyledi.

Neden sol bacağını değil de sağ bacağını işaretlediği sorulduğunda, "Bilmiyorum" dedi.