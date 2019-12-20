Sudan’daki iki asırlık Umdurman Çarşısı, tarihi dokusu, deri, ahşap, çanak, altın ve gümüşten çeşitli el işi ürünleri ile turistlerin ilgisini çekiyor.

Başkent Hartum’un batısındaki ülkenin en büyük tarihi çarşısı Umdurman, dar ve tütsü kokulu sokaklarıyla adeta geçmişe kısa bir yolculuğa çıkarıyor.

Ülke tarihi ve kültürüne ait el yapımı çok sayıda ürünün bulunduğu çarşıya turistler özellikle hediyelik eşya satın almak için geliyor. Sudan’ın milli başkenti kabul edilen Umdurman’daki çarşı, geçmişteki çok kültürlülüğüyle de öne çıkıyor.

[Hartum’un tarihi Umdurman Çarşısı. Fotoğraf: AA]

Bir zamanlar Hintler ve Yukarı Mısır'dan (Said bölgesi) Kıpti Hristiyanların dokuma ve döşeme işiyle uğraştığı çarşıda 1970’li yıllarda bölgeden ayrılan Yahudi esnaftan dolayı "Yahudi Çarşısı" olarak adlandırılan bir bölüm bulunuyor.

Yemenlilerle özdeşleşen bakkalcılık mesleği yok olma tehdidi altında olsa da ayakta kalabilen birkaç esnaf, özellikle yabancı turistlere adres tarifinde kolaylık sağlıyor.

[Hartum’un tarihi Umdurman Çarşısı. Fotoğraf: AA]

Nil Nehrinin karşı yakasındaki Umdurman kentinden adını alan çarşıda antikaların yanı sıra el yapımı altın ve gümüş takılar, timsah, yılan, koyun derisinden ayakkabı, çanta ve çeşitli hediyelikler, ahşap oymalar, tütsüler ve baharatlar gibi onlarca ürün satılıyor.

Çarşı içindeki tabakhanelerde işlenen derilerin bir kısmı ihraç edilirken, bir kısmıyla da hediyelik eşya ve aksesuar üretiliyor.

Dar sokaklarında tütsü kokularının yayıldığı, yan yana dizilmiş küçücük dükkanların önünde tabure ya da hasırlara oturan esnaf, dikkat ve sabırla el emeği göz nuru ürünlerini hazırlıyor.

[Hartum’un tarihi Umdurman Çarşısı. Fotoğraf: AA]

Modern alışveriş merkezlerinin ve yabancı menşeli ürünlerin yayılmasına rağmen tarihi Umdurman Çarşısı canlılığı ve önemini hala koruyor.

Çarşı esnafından Muhammed Tayyib, yaptığı açıklamada, ekonomideki olumsuzluklara rağmen yabancı turistlerin sayısındaki artış nedeniyle satışların iyi gittiğini söyledi.

Sudan’ın gelişmesi ve kalkınmasında önemli role sahip turizm ve tarihi eserlerin tanıtımının yeterince yapılmamasından yakınan Tayyip, bu konuda yetkililerin daha çok çaba göstermesini istedi.

[Hartum’un tarihi Umdurman Çarşısı. Fotoğraf: AA]

Deri ürünler satan Muhammed Nadir Mübarek ise özellikle devrimden sonra üniversiteli genç girişimcilerin çarşıdaki hareketliliğinin arttığını, gençlerin çanta, ayakkabı ve çeşitli aksesuarların üretimini yapacakları projeleri kapsamında çarşıdan deri satın aldıklarını söyledi.

Kaynak: AA