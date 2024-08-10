Harris'ten, mitingde slogan atan Filistin destekçilerine "şimdi ateşkes zamanı" mesajı

The Hill'in haberine göre, Harris, mitingde "Özgür Filistin" sloganları atan Filistin destekçilerine cevap verdi.

Harris, "Açıkça ifade ettim. Şimdi bir ateşkes anlaşması yapmanın ve esir anlaşmasını gerçekleştirmenin zamanı." diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden ve kendisinin ateşkes anlaşmasının yapılması ve esirlerin iade edilmesi için çalıştığını belirten Harris, Filistin destekçilerinin görüşlerine saygı gösterdiğini ancak mitingin seçim hakkında olduğunu kaydetti.

Detroit'te "Kamala saklanamazsın" sloganı atılmıştı

Harris'in geçen günlerde, Michigan eyaletinin Detroit kentinde düzenlenen seçim mitingindeki konuşması esnasında, "Kamala, Kamala saklanamazsın. Soykırıma oy vermeyeceğiz." sloganı atılmıştı.

Harris, "Demokrasiye inandığımız için buradayız. Herkesin sesi önemli fakat şimdi ben konuşuyorum." demişti.

Kamala Harris, konuşmasına devam ederken sözlerinin sloganlarla tekrar bölünmesi üzerine bu kez, "Eğer Donald Trump'ın kazanmasını istiyorsanız bunu söyleyin. Aksi halde ben konuşuyorum." ifadesini kullanmıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 699 Filistinli öldü, 91 bin 722 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 331'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 684 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 620 Filistinli hayatını kaybetti.