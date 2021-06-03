Huawei ABD’nin yaptırım duvarını HarmonyOS ile deliyor.

Android'in yasaklanması endişesi ile ortaya çıkan HarmonyOs artık akıllı telefonlar da dahil olmak üzere bir dizi cihazda kullanılabilecek.

Huawei, HarmonyOS'u Şirket Mate 40 ve Mate X2, Watch Series 3 akıllı saatinde ve MatePad Pro tabletinde uyguladı.

ABD’nin yaptırımları sonucu küresel satışları tehlikeye giren Huawei, Android’e alternatif olarak geliştirdiği yeni işletim sistemi HarmonyOS’i geçen yıl tanıtmıştı.

Şirket, bu yıl Çin'de yaklaşık 100 farklı Huawei ürününün HarmonyOS'u desteklemeye hazır olduğunu söyledi.

Huawei daha önce bu yıl 300 milyon cihazın HarmonyOS üzerinde çalışacağını söylemişti.

Huawei’nin eski telefonları da HarmonyOS'a geçebilecek.

Uluslararası beklentiler

HarmonyOS, Huawei'nin Çin'deki ana pazarında başarıya ulaşırken, uluslararası pazarlarda zorluklarla karşılaşabilir.

Google'ın Android'i ve Apple'ın iOS'u mobil işletim sistemi halihazırda pazarında büyük hakimiyet sağlamış durumda.

ABD yaptırımlarının bir sonucu olarak, Huawei’ye yönelik tüketici güveninde gözle görülür bir kayıp olmuştu.

ABD yaptırımları

ABD, Çinli şirket Huawei’ye devlete istihbarat sağladığı gerekçesiyle yaptırım kararları almış, Huawei'ye ürün ve servis satışını geçen yılın mayıs ayındaki düzenlemeyle kısıtlamıştı.