Haber Giriş: 20 Mart 2022 Pazar 20:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Harkiv'de roket mutfağa saplandı
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 25'inci gününde. Birçok kent, Rus güçlerinin saldırısı altında. Harkiv şehrinden paylaşılan görüntüde, tavanı delip mutfağa sıkışan bir roketin görüntüsü yer alıyor.
Ukrayna'nın birçok kenti Rus saldırılarının hedefinde. Harkiv, gece saatlerinde ağır ateş altında kaldı.
Çatışmalarda biri 9 yaşında çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.
Harkiv'de fırtlatılan roket bir evin tavanını delip mutfağa sıkıştı.
Rus güçleri, Mariupol'de yaklaşık 400 kişinin sığındığı bir sanat okuluna saldırdı. Bina yıkıldı, enkaz altında kalanların olduğu ifade edildi.
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