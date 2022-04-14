Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 18:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Harkiv'de bir kişi evinden eşyalarını alırken duvar çöktü
Harkiv'de yıkılan bir evin sakinin eşyalarını toplamak için binanın çatısından evine girdiği sırada binanın duvarı çöktü. Bina sakini ölümle burun buruna geldi.
Ukrayna'nın Harkiv kenti Rus ordusunun saldırılarının hedefinde.
Harkiv'de yıkılan bir evin sakinin eşyalarını toplamak için binanın çatısından evine girdiği anlar görüntülendi. Bina sakini eşyalarını alırken apartmanın duvarı çöktü.
Harkiv Valisi, saldırılarda 4 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını açıkladı.
Ukrayna Başsavcılığı verilerine göre de Rus saldırılarında şimdiye kadar 197 çocuk hayatını kaybetti, 351 çocuk yaralandı. Binden fazla eğitim kurumu hasar gördü, bunlardan 91'i tamamen yıkıldı.
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