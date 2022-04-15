Telegram'da yayın yapan Oleg Synegubov, ölenler arasında 24 çocuğun olduğunu söyledi.

"Bu masum bir sivil nüfus, onları hiçbir ömür affetmeyeceğiz" diye yazdı.

Ölü sayısı bağımsız olarak doğrulanmadı.

Rusya sınırına 40 kilometre uzaklıkta olan Harkiv, savaş başlamadan önce 1,5 milyon nüfusa sahipti.

Rusya'nın doğuya dönmesiyle çatışmalara ara veren Ukrayna'nın diğer bölgelerinden farklı olarak Harkiv'de herhangi bir geri dönüş olmadı.