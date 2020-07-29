Meksika'da Hanna Kasırgası nedeniyle etkili olan sağanak zor anlar yaşattı.

Yerel medya, selde 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin ise kayıp olduğunu duyurdu.

Öte yandan, Meksika-ABD sınırında bulunan ve ABD Başkanı Trump'ın göçmenleri engellemek için inşa ettirdiği duvarın bir bölümü de kasırga nedeniyle yıkıldı.

Hanna Kasırgası Meksika'nın kuzeyini vurdu. Kasırga nedeniyle etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Meksika ordusundan 12 bin görevlinin kurtarma çalışmalarında yer aldığı belirtildi.

Selde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise kayıp olduğu aktarıldı. Öte yandan, yağışlar nedeniyle taşan nehirlerden 80 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.