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Hamile kadına kahve yerine temizlik solüsyonu verdiler

Amerikan yemek zinciri McDonald's, Kanada'daki bir şubesinde kahve sipariş eden hamile kadına temizlik solüsyonu verdi. Şirket daha sonra yaptığı yazılı açıklamayla özür diledi.

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Hamile kadına kahve yerine temizlik solüsyonu verdiler

Kanada'nın Alberta eyaletinde yaşanan olayda 8 aylık hamile Sarah Douglas, McDonald's'ın araca servis bölümünden latte kahve siparişi verdi. Ancak Douglas kahveden bir yudum aldığında şaşkınlığa uğradı çünkü bardağın içindeki kahverengi sıvı, ne kahve ne de süttü.

Sarah Douglas hemen aracını kenara çekti ve ağzındaki sıvıyı tükürdü. McDonalds'a geri dönen Douglas çalışanlardan yöneticilerini çağırmalarını istedi.

"Yenisini verelim"

Lethbridge News yerel gazetesine konuşan kadın, yöneticinin "Yeni bir kahve ister misiniz?" diye sorduğunu, onlara "Tabii ki hayır, bu kabul edilemez" dediğini söyledi.

McDonald's'ın acente yetkilisi Dan Brown ise yazılı bir açıklamayla, yaşananlardan dolayı özür diledi. Brown, kahve makinesinin her sabah olduğu gibi temizlik solüsyonuyla temizlendiğini ancak Douglas'ın lattesi hazırlanırken makinedeki süt borusunun solüsyondan geri sökülmediğini açıkladı.

"Temizlik prosedürlerinin yeniden gözden geçirilmesi için hızla harekete geçtik" diyen Brown, makinelerde temizlik sonrası hazne borularının doğru yerleştirilmesi için bilgilendirici ek işaretler yerleştireceklerini söyledi.

Sarah Douglas ise, yerel basına kontrol için doktora gittiğini ancak sağlığının yerinde olduğunu aktardı.

Kaynak: BBC

Etiketler: McDonald's, Kanada, hamile, temizlik solüsyonu, hamile kadın, Sarah Douglas
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