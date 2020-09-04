Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, Bahreyn ile Suudi Arabistan'ın, tüm ülkelerden BAE'ye yapılacak karşılıklı uçuşlar için hava sahalarını kullanım izni vermesine tepki gösterdi.

Kasım, "Bazı ülkelerin, BAE'ye, İsrail'le normalleşme anlaşması konusunda yardımcı olması, Tel Aviv yönetiminin bölgedeki yayılmacı politikalarını hayata geçirmesine katkı sağlıyor.

Tüm ülkelerin BAE'nin normalleşme anlaşmasını yapmasını engellemeye çalışmaları gerekirdi, Filistin halkının haklarına saldırı konusunda ona yardım etmeleri değil. Çünkü bu anlaşma, işgal güçlerini daha fazla suç işlemeye teşvik ediyor." ifadelerini kullandı.

Hamas Sözcüsü, bölgedeki normalleşme sürecine katkıda bulunan ülkelere, kendi ulusal çıkarlarıyla ters düşen ve Arapların güvenliğine zarar veren bu tavırlarından vazgeçmeleri çağrısında bulundu.

Bahreyn hava sahasının kullanılması yönündeki talep onaylanmıştı

Bahreyn dün, Abu Dabi'nin, "tüm ülkelerden" BAE'ye yapılacak karşılıklı uçuşlarda Bahreyn hava sahasının kullanılması yönündeki talebini onaylamıştı. Söz konusu kararla İsrail uçaklarının BAE'ye yapacağı uçuşlarda Bahreyn hava sahasının kullanılmasının önü açılmış oldu.

Suudi Arabistan 2 Eylül'de, tüm ülkelerden BAE'ye yapılacak karşılıklı uçuşlar için hava sahasının kullanılmasına izin vermişti. Tel Aviv ile Abu Dabi arasında ilk ticari uçuş 31 Ağustos pazartesi günü gerçekleşmiş, Suudi Arabistan yönetimi tarihte ilk kez İsrail hava yollarına ait uçağın hava sahasın ı kullanmasına izin vermişti.

İsrailli heyet, BAE temaslarının ardından Tel Aviv'e dönerken de Suudi Arabistan hava sahasını kullanmıştı.

Suudi Arabistan, diplomatik ilişkileri bulunmadığı için İsrail'e ait uçakların hava sahasını kullanmasına izin vermiyordu.