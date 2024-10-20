Hamas: İsrail Gazze'ye yardımların girdiğine dair dezenformasyon yapıyor

Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'nin tüm bölgelerine insani yardımların ulaştığı algısı yaratmak için yalan bilgi yaydığını ve medya ve basın yayın organları aracılığıyla dezenformasyon siyaseti izlediğini söyledi.

İsrail ordusunun iki haftadır soykırım yaptığı Gazze'nin kuzeyine insani yardımların girdiği iddialarını yalanlayan Ebu Zuhri, "Çok sınırlı bir yardım sadece Gazze kentine ulaştı. Burası da bir afet bölgesi ve buranın da çok yardıma ihtiyacı var. Kuzey Gazze vilayetine ise iki haftadan bu yana yardım girmedi." dedi.

Ebu Zuhri, İsrail ordusunun, her gün onlarca evi yıkmak, binalara patlayıcı yerleştirmek ve uzaktan infilak ettirmek, bölgeye insani ve tıbbi malzeme ve hastanelere yakıt girişini engellemek, iletişim ve interneti kesmek, ablukayı arttırmak, hastaneleri vurmak, okullara kurulan çadırları ve yerleşim yerlerini daha yoğun bombalamak üzerine planlar yaptığını dile getirdi.

"İsrail işlediği soykırımı örtbas etmek için Gazze'de interneti kesti"

"Generallerin planının" uygulanması ve Filistin halkının göç ettirilmesi için Kuzey Gazze, Cibaliya ve çevresinde 200 binden fazla Filistinliyi hedef alan faşist saldırılar ve soykırımın 15 gündür devam ettiğini hatırlatan Ebu Zuhri, "buradaki Filistin halkının içinde bulunduğu zor insani koşulların giderek daha kötüye gidebileceği ve şehitlerin sayısının artabileceği" konusunda uyarıda bulundu.

Ebu Zuhri, "Uluslararası insan hakları hukuku ve uluslararası sözleşmelerin apaçık ihlal edildiği Gazze'nin kuzeyinde yaşananlar tam anlamıyla bir soykırım ve Filistin halkına yönelik infazdır." ifadesini kullandı.

Uluslararası topluma sessizliğini bozması çağrısında bulunan Ebu Zuhri, faşist İsrail hükümetine yaptırım uygulanması ve bu ülkenin Birleşmiş Milletler'e ait tüm kurumlardan uzaklaştırılması için ciddi ve etkin bir şekilde harekete geçilmesini istedi.

Ebu Zuhri, İsrail'in işlediği soykırımı örtbas etmek, Filistin halkını yalnızlaştırmak ve yapılan soykırımın gerçek fotoğrafının dünyaya ulaşmasını engellemek için Kuzey Gazze'de interneti kestiğini ifade etti.

İsrail'in "güvenlik koridorları" bulunduğuna dair de dezenformasyon yaptığına dikkati çeken Ebu Zuhri, "Faşist işgal güçleri, kuzeyden çıkarak İsrail'in güvenli olarak tanımladığı koridorlara ya da bölgelere geçen herkesi infaz etmeyi veya alıkoymayı hedefliyor." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

İsrail ordusu, 6 Ekim'de başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyine kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılması, gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini öngörüyor. Bu durumda silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında tercihe zorlanması, bölgeyi terk etmeyen veya terk edemeyen Filistinlilere de "düşman unsur olarak muamele edilmesini" içeriyor.

İsrail hükümeti, geçen ay basına yansıyan plana ilişkin bir açıklama yapmazken İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde eylül ayında kabinenin bu planı incelediği duyurulmuştu.