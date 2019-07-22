Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, hareketin Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri başkanlığındaki heyet, İran Meclisi Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Harrazi ile başkent Tahran'da bir araya geldi.

Görüşmede, Filistin davasına ilişkin gelişmelerin yanı sıra Yüzyılın Anlaşması planı ve yansımaları ele alındı.

Tarafların, ABD ile İsrail'in Filistin davası başta olmak üzere tüm bölgeye yönelik adımlarının tehlikeli olduğu konusunda hemfikir olduklarını ifade ettikleri görüşmede, "ABD'nin bölgedeki saldırganlığı, İran'a yönelik ablukası ve askeri taciz girişimlerinin kabul edilemez olduğu" vurgulandı.

İran Meclisi Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi'nin, Hamas'ın tutumundan ve Filistin halkının Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'deki mücadelesinden övgüye söz ettiği kaydedildi.

Hamas'tan dün yapılan açıklamada, Aruri başkanlığındaki Hamas heyetinin görüşmelerde bulunmak üzere İran'ın başkenti Tahran'a ulaştığı belirtilmişti.

Birkaç gün süreceği belirtilen İran ziyareti sırasında Hamas heyetinin İranlı üst düzey yetkililerle temaslarda bulunacağı aktarılmıştı.

Kaynak: AA