Halkbank'ın avukatı Andrew Hruska, duruşmaya, bankayı savunmak üzere değil bazı talepleri iletmek üzere katıldığını söyledi.

Hruska, ABD'nin Halkbank'ı yargılama yetkisi olmadığını, iddianameyi kabul etmediklerini belirterek reddihakim talebini iletti.

Avukat Hruska, reddihakim talebine gerekçe olarak Yargıç Berman'ın Reza Zarrab ve Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davalara bakmasını ve 2014'te İstanbul'daki bir sempozyumda Türk hükümetini eleştiren açıklamalarını gösterdi.

Halkbank'ın avukatı, ABD'nin Halkbank'ı neden yargılayamayacağına gerekçe olarak bankanın ABD'de herhangi bir faaliyeti ya da mal varlığı olmamasını gösterdi.

Savcılık, avukatın bankayı savunmak amacıyla değil de bazı taleplerle katılmasının yasal olarak mümkün olmadığını iddia etti. Taraflar karşılıklı olarak gerekçelerini sunduktan sonra duruşma sona erdi.

Savcılık Halkbank'ın mahkeme celbi almayı reddettiğini belirten bir de belge sundu.

Belgede Halkbank'ın, özel bir kargo şirketiyle sunulan mahkeme celbini "FedEx aracılığıyla gönderilen belgeler, ABD ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan sözleşmelerdeki hukuki tebligat şartlarına uygun olmayan şekilde gönderildiği için Bankamız tarafından kabul edilmeden iade edilmiştir" diyerek reddettiği bildirildi.

Avukatlar ve savcılık 2 Aralık'a kadar bu konuları görüştükten sonra duruşma tarihi belirlenecek.

Kaynak: TRT Haber