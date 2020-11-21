Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 18:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Haitili polisler sağlıksız çalışma koşullarını protesto etti
[Fotoğraf: DHA]
Haiti'nin başkenti Port au Prince'de polis memurları sağlıksız çalışma koşulları nedeniyle protesto düzenledi.
Ellerinde silahlarla sokağa dönülen yüzlerce polis sağlıksız çalışma koşulları nedeniyle protesto düzenledi.
Grev yapan Haitili polisler 8 kamu aracını ateşe verdi. Eylemdeki polisler, ‘Adalet istiyoruz’, ‘İnsan gibi yaşamak istiyoruz’ sloganları attı.
Haitili yetkililer, grevdeki polislerin taleplerini dikkate alacağını açıkladı.
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