Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de yaşayan Louisena Joshep, her gün güneşin altında pişirerek pazarda sattığı çamur keklerini hazırlamak için evinden çıkıyor.

Joshep ve komşuları, tanecikleri yok etmek için çamuru saatlerce çırpıyor ve günlük yaklaşık 500 tablet üretiyor.

İyi bir günde grup, 250 çamur keki satabiliyor ancak son zamanlarda yaşanan şiddet ve huzursuzluk nedeniyle kadınlar, pazara gitmekten korkuyor.

"Çamur kekleri yemek zorunda kalıyoruz çünkü pirinç alamıyorum"

3 çocuk annesi Monique Rema da terk edilmiş bir polis istasyonunun çatısında çamur kekleri yapıyor. Rema, çamur kekleri yemek zorunda kaldıklarını çünkü pirinç alamadığını söyledi.

Çamur kekleri, Port-au-Prince'deki pazar tezgahlarında bulunabiliyor.

50 yaşındaki yerel satıcı Fednel Volsi, insanların mide rahatsızlıklarını iyileştirmek ve cildini temizlemek için çamurlu kek satın aldıklarını anlattı.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) verilerine göre, Amerika'nın en fakir ülkesi olan Haiti'nin nüfusunun yüzde 47,7'si yetersiz beslenmeyle karşı karşıya.

Kaynak: Reuters