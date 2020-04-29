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Hafter milislerinden askeri sağlık kurumuna roketli saldırı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Libya'da darbeci General Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus’taki askeri sağlık kurumuna düzenlediği roketli saldırıda 1 sağlık çalışanı öldü, 6 görevli yaralandı.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Emin el-Haşimi, yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin Bakanlığa bağlı askeri sağlık kurumuna düzenlediği roketli saldırıda 1 çalışanlarının hayatını kaybettiğini söyledi.
Saldırıda 6 sağlık çalışanın yaralandığını ifade eden Haşimi, kurumda büyük çapta maddi zarar meydana geldiğini belirtti.
Hafter milisleri dün başkent Trablus’un havaalanı yolu bölgesindeki sahra hastanesine 6 roket saldırısı düzenlemiş ve saldırı sonucunda hastane ile ambulanslar ağır hasar almıştı.
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