Libya’da Hafter milisleri sivil bölgeleri hedef almayı sürdüyor.

Milisler son olarak, Trablus’un dünyaya açılan kapısı olarak bilinen Mitiga Havalimanı’na roketli saldırı gerçekleştirdi.

Atılan roketler park halindeki 2 yolcu uçağına isabet etti.

"Hafteri yakında Trablus'tan çıkaracağız"

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Hafter ve ona bağlı grupları başkentten çıkarmak için kısa süre içinde savunma pozisyonundan çıkarak saldırıya geçeceklerini söylemişti.

Başağa, "UMH yakında Hafter’i Trablus’tan çıkarmak için gereken adımları atacak. Geçen cuma ve cumartesi günleri Mitiga Havalimanı’na ve Trablus’a 60 roket düştü." ifadelerini kullanmıştı.