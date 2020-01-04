Hafter güçlerinden askeri okula hava saldırısı: 45 ölü04 Ocak 2020 Cumartesi 23:50 - Son Güncelleme 05 Ocak 2020 Pazar 02:59
Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı yabancı savaş uçaklarının, askeri okul öğrenci yurduna düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 45 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Hafter'i destekleyen yabancı savaş uçaklarının, başkent Trablus'un güneyindeki El-Hadbe bölgesinde bulunan askeri okula düzenlediği hava saldırısında 45 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Darbeci Hafter'e ait savaş uçakları, askeri okul öğrenci yurduna hava saldırısı düzenledi. Detayları @trthaber muhabiri Elif Akkuş aktardı.https://t.co/6spUX3LTzY pic.twitter.com/T7A7qwysTC— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 4, 2020
Libya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Fevzi Uneyyis, saldırının askeri okul öğrencilerinin kaldığı yurdu hedef aldığını söyledi.
Ölü ve yaralı sayısının artma ihtimalinden endişe ediliyor.
Kaynak: AA, TRT Haber