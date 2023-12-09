Çok Bulutlu 6.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Forbes 09.12.2023 18:45

Hafize Gaye Erkan '2024'te takip edilmesi gereken kadınlar' listesine girdi

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, 2024'te takip edilmesi gereken kadınlar listesini açıkladı. Listede Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da yer aldı.

Hafize Gaye Erkan '2024'te takip edilmesi gereken kadınlar' listesine girdi
[Fotograf: AA]

Forbes, kariyerinde yükselişte olan ve etkileri artıran kadınları belirledi.  

2024'te takip edilmesi gereken kadınlar listesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da yer aldı.

Dergide Hafize Gaye Erkan ile ilgili şu değerlendirme yapıldı:

"Hafize Gaye Erkan, bu yıl Türkiye'de merkez bankası başkanlığına seçilerek engelleri aştı. Erkan, Türkiye'de bu göreve gelen ilk kadın oldu. Ayrıca yüksek enflasyon eğilimlerinin ülke üzerinde de ekonomik baskı oluşturduğu bir dönemde bu görevi aldı. Eski Goldman Sachs bankacısı olan Erkan, tüketici ve yatırımcıların Türk lirasına olan güvenini yeniden sağlamakla görevlendirildi."

TCMB Başkanı Erkan: Temmuz'da 10 kat artan reeskont limitini daha da artıracağız
TCMB Başkanı Erkan: Temmuz'da 10 kat artan reeskont limitini daha da artıracağız

Listede Hafize Gaye Erkan ile birlikte Avustralya Merkez Bankası Başkanı Michele Bullock da yer aldı.

Dr. Hafize Gaye Erkan kimdir?

İstanbul'da 1979 yılında doğan Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü 2001'de tamamladı. Princeton Üniversitesi'nde yöneylem araştırması ve finans mühendisliği alanında doktora derecesi alan Erkan, Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine 2 eğitim programını da tamamladı.

Kariyerine 2005 yılında Goldman Sachs'ta başlayan Erkan, burada görev yaptığı 9 yıl boyunca ABD'deki büyük bankalar ile sigorta şirketlerinin yönetim kurulları ve üst düzey yönetim ekiplerine bilanço yönetimi, stres testi ve sermaye planlaması, risk yönetimi, birleşme ve satın alma konularında danışmanlık hizmeti verdi.

First Republic Bank'ta 2014 yılında çalışmaya başlayan Erkan, burada çalıştığı yaklaşık 8 yıl süresince eş icra kurulu başkanı (Co-CEO), başkan, yönetim kurulu üyesi, yatırım direktörü, mevduat direktörü ve risk eş direktörü olarak görev yaptı.

Merkezi ABD'de bulunan mücevher şirketi Tiffany & Co'da 2 yıl yönetim kurulu üyesi olan Erkan, 2022'de, Fortune 500'de yer alan küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'ın yönetim kuruluna katıldı.

Bankacılık, yatırım, risk yönetimi, teknoloji ve dijital inovasyon konularında uzmanlığa sahip olan Erkan, Princeton Üniversitesi Yöneylem Araştırması ve Finansal Mühendislik Bölümü Danışma Konseyi'nde de görev yaptı.

ETİKETLER
ABD Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası
Sıradaki Haber
İngiliz medyası: ABD ve İngiliz uçakları İsrail'e askeri destek verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:26
TRT World Forum'da "Küresel Ekonomiyi Yeniden Şekillendirmek" başlıklı panel düzenlendi
18:26
TRT World Forum'da "Çok Bilmiş Yapay Zeka: Yaratıcı Potansiyel mi? Yıkıcı Musibet mi?" paneli düzenlendi
18:17
TRT World Forum'da "Dijital Çağda Kamu Yayıncılığı" paneli düzenlendi
18:12
İngiliz medyası: ABD ve İngiliz uçakları İsrail'e askeri destek verdi
18:27
TRT World Forum'da "Jeopolitiğin Geri Dönüşü: Yeni Yüzyılda Rekabetler ve Yeniden İttifaklar" oturumu yapıldı
18:17
Turkcell Genel Müdürü Koç: Turkcell olarak yapay zeka konusunda çok yoğun çalışmalar yürütüyoruz
Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar başladı
Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar başladı
FOTO FOKUS
İngiltere'de on binlerce kişi Gazze için sokaklarda
İngiltere'de on binlerce kişi Gazze için sokaklarda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ