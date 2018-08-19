Kutsal toprakları hac heyecanı sardı. Hacı adayları yağmur eşliğinde Arafat'a çıktı.

Maneviyatın yüksek olduğu bu süreçte, Mekke'de nadir gerçekleşen bu durum, Hacı adaylarında ayrı bir heyecan uyandırdı.

Hac ibadeti için kutsal topraklara giden 80 bin Türk hacı adayı, dünyanın dört bir yanından hacı adayları ile kafileler halinde Arafat'a çıktı.

Yağmur ve fırtına

Hac farizasını yapmak üzere yaklaşık 2 milyon hacı adayının bulunduğu Arafat'ta sağanak etkili oldu. Hac vazifesini yapmak üzere Mekke'nin çeşitli otellerinde konaklayan hacı adaylarının Arafat'a geçişi devam ederken yağış aniden başladı. Yoğun yağış nedeniyle yer yer su birikintileri oluştu.

Hacı adayları güneşten korunmak için yanlarında bulundurdukları şemsiyeleri yağmura karşı kullandı. Yoğun yağışın ardından esen kuvvetli rüzgar, hacı adaylarına zor anlar yaşattı. Şiddetli rüzgar nedeniyle Arafat'ta çadırların olumsuz etkilenmemesi için elektrikler kesildi.

Kaynak: TRT Haber