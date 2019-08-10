Konakladıkları otellerde ihrama giren hacı adayları, servislerle yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Arafat bölgesine getirildi.

Yol boyunca "Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk (Buyur Allah'ım emrindeyim, senin eşin ve benzerin yoktur Allah'ım)" telbiyeleri ile kafileler halinde Arafat'a ulaştırılan hacı adayları çadırlarına geçti.

Burada Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden ve sabah namazını kılan hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerince hazırlanan irşat programlarını takip edecek.

Türk hacı adaylarının ulaşımı, 610 otobüsle üç tur atılmak suretiyle sağlandı.

Bu yıl kutsal topraklarda 80 bin civarında Türk hacı adayı bulunuyor.

Kaynak: AA