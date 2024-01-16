Haaretz: Gazze'deki tünellerin uzunluğu 700 kilometreden fazla olabilir

Haaretz, adı açıklanmayan İsrailli güvenlik yetkilisinin, "Hamas'ın Gazze'deki Şeridi'ndeki tünel ağının toplam uzunluğu 560 ila 720 kilometre arasında değişiyor." dediğini aktardı.

Habere göre, İsrailli yetkililer daha önce, Gazze'deki tünellerin 400 kilometre civarında olduğunu ve bölgede "5 bin 700 tünel girişinin bulunduğunu" tahmin ediyordu.

Gazze'de Hamas'ın kullandığı tünellerin "komuta kademesinin kullanımındakiler" ve "operasyonlar için kullanılanlar" şeklinde ikiye ayrılabileceği, ikinci tür tünellerin uzun süreli kullanıma uygun olmadığı aktarıldı.