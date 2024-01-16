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Dünya
AA 16.01.2024 23:55

Haaretz: Gazze'deki tünellerin uzunluğu 700 kilometreden fazla olabilir

Haaretz gazetesi, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki tünel ağının uzunluğunun Tel Aviv'in beklentilerin üzerinde olduğu ve yaklaşık 700 kilometreye ulaşabileceğini yazdı.

Haaretz: Gazze'deki tünellerin uzunluğu 700 kilometreden fazla olabilir
[Fotograf: AA]

Haaretz, adı açıklanmayan İsrailli güvenlik yetkilisinin, "Hamas'ın Gazze'deki Şeridi'ndeki tünel ağının toplam uzunluğu 560 ila 720 kilometre arasında değişiyor." dediğini aktardı.

Habere göre, İsrailli yetkililer daha önce, Gazze'deki tünellerin 400 kilometre civarında olduğunu ve bölgede "5 bin 700 tünel girişinin bulunduğunu" tahmin ediyordu.

Gazze'de Hamas'ın kullandığı tünellerin "komuta kademesinin kullanımındakiler" ve "operasyonlar için kullanılanlar" şeklinde ikiye ayrılabileceği, ikinci tür tünellerin uzun süreli kullanıma uygun olmadığı aktarıldı.

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