Guterres, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, Ukrayna halkının barışa ihtiyaç duyduğunu ve söz konusu barışın hemen sağlanması gerektiğini belirtti.

24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmede bulunan Guterres, "Bu anlamsız savaşın sonuçları Ukrayna'nın çok ötesinde hissediliyor." dedi.

Guterres, Rusya-Ukrayna Savaşının, "çatışmalar, eşitsizlik, sağlık sorunları, salgın sonrası ekonomi ve iklim krizi nedeniyle yorgun düşen küresel sistemde yeni zafiyetleri ortaya çıkardığını" vurguladı.

Öte yandan Guterres, "gıda, gübre ve akaryakıt fiyatlarındaki hızlı yükselişin, milyonlarca insanı daha çok yoksulluğa iten, açlığı ve yetersiz beslenmeyi artıran küresel bir krize yol açtığını" kaydetti.

Gübre piyasası dengelenmediği sürece 2023 yılında yeterli gıdanın bulunamayacağını söyleyen Guterres, "dünya genelinde çok sayıda çiftçinin halihazırda bir sonraki sezon için ekim alanlarını azaltmayı planladığını" ifade etti.

Guterres, bu durumda, "makul fiyatlarla daha fazla gıda ve gübrenin Ukrayna ve Rusya'dan çıkarılmasının ham madde piyasalarının yatıştırılması ve tüketiciler için fiyatların düşürülmesi adına hayati olduğunu" kaydetti.