Guterres'ten Trump ve Netanyahu'nun Gazze halkını yerinden etme planına tepki

Guterres,"İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump, dün yine Gazze halkının başka ülkelere gönderilmesi planlarını dile getirdi. Sizce bu zorla yerinden edilme değil midir ve bu bir savaş suçu değil midir? Aynı zamanda Netanyahu, Gazze halkının şerit içinde 'kilitlendiğini' söyledi. Gazze halkını kim kilitliyor, mesela BM acil sağlık tahliyeleri gerçekleştirebiliyor mu?" sorularını yanıtladı.

Tıbbı tahliyelerin hayati öneme sahip olduğunu kaydeden Guterres, bunların sayısının artırılması için gerekli tüm çabanın sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

Guterres, Gazze halkının başka ülkelere gönderilmesiyle ilgili, "Filistin halkı, Filistin devletinde, İsrail devletiyle yan yana yaşayabilmeli. Zorla başka bir yere gönderilmek uluslararası hukukun ihlalidir." açıklamasını yaptı.

"Neden soykırım demiyorsunuz?"

Dünyanın pek çok yerinde Gazze'de olanların soykırım olarak tanımlanmasına rağmen kendisinin hala bu ifadeyi neden kullanmadığı sorulan Guterres, "Durum o kadar vahim ki kelime anlamlarıyla uğraşacak halde değilim." cevabını verdi.

Guterres, bu yetkinin Uluslararası Adalet Divanında olduğunu ve onların vereceği kararlara saygı duyduğunu dile getirdi.

Sürekli olarak 7 Ekim 2023 saldırılarına atıfta bulunması ve Gazze halkının yaşadıklarına yeterince değinmediği iddia edilerek eleştirilmesi üzerine ise Guterres, "Eğer söylediklerimi dikkatlice dinlerseniz, korkunç 7 Ekim saldırılarını hiçbir şeyin meşru kılmayacağını söyledikten sonra, her seferinde Filistin halkının toplu cezalandırılmasını da hiçbir şeyin meşru kılmayacağını dile getiriyorum. Toplu cezalandırma da tam olarak Filistin halkının yaşadıklarını anlatıyor." ifadelerini kullandı.