Haber Giriş: Kaynak: AA
Guterres'ten Müslümanlara ramazan mesajı
[Fotoğraf: AA]
Birlemiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ''Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca Müslümana, kutsal Ramazan ayı başlarken en samimi dileklerimi sunuyorum.'' mesajını paylaştı.
BM Genel Sekreteri Guterres, yazılı bir açıklama yaparak, ramazan ayının başlaması dolayısıyla, Müslüman toplumuna mesaj gönderdi.
''Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca Müslümana, kutsal Ramazan ayı başlarken en samimi dileklerimi sunuyorum.'' ifadesini kullanan Guterres, ''Bu, elbette çok farklı bir ramazan olacak. Birçok toplu faaliyet, COVID-19 salgınıyla mücadele için alınan önlemlerden doğal olarak etkilenecek.'' değerlendirmesinde bulundu.
Birçok insanın da ramazan ayına savaşların gölgesinde girdiğine dikkati çeken Guterres, Kur-an'daki barış ayetlerini hatırlatarak, küresel ateşkes çağrısında bulundu ve savaşın, insanlığın ortak düşmanı virüse karşı verilmesi gerektiğini ifade etti.
Etiketler: Birlemiş Milletler Antonio Guterres ramazanSon Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 04:38
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