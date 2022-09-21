BM 77. Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamında Guterres ile bir araya gelen Ukrayna Başbakanı Şmıgal'a New York'ta Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska da eşlik etti.

BM Genel Sekter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, görüşmede Ukrayna'daki savaşın insani durum, insan hakları ve nükleer güvenliğe etkileri ele alındı.

Olena Zelenska ise görüşmede Ukraynalı kadınların ve çocukların korunmasının önemine vurgu yaptı.

Görüşmede Rusya ile varılan tahıl anlaşmasının uygulanması ve küresel gıda güvenliğinin önlenmesi de ele alındı.

Şmıgal, görüşme sonrası Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile BM binasından ayrılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna'nın 200 kişiyi esir takası yapacağı yönünde anlaştığı açıklaması ve takasın ne zaman olacağı yönündeki sorusunu yanıtsız bıraktı.