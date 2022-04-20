Haber Giriş: 20 Nisan 2022 Çarşamba 20:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Guterres Putin ve Zelenskiy'den görüşme talep etti
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den görüşme istedi.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Genel Sekreter Antonio Guterres'in Rusya ve Ukrayna'nın BM Daimi Temsilciliklerine mektup gönderdiğini duyurdu.
Dujarric, Guterres'in mektubunda, Ukrayna'da barış için atılması gereken acil adımları ele almak amacıyla Putin'den Moskova'da, Zelenskiy'den ise Kiev'de görüşme talep ettiğini söyledi.
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