Gürcistan'da dün gerçekleştirilen parlamento seçimleriyle ilgili Merkez Seçim Komisyonunun açıkladığı kesin olmayan resmi sonuçları protesto eden muhalefet partilerinin önderliğinde binlerece kişi gösteri yaptı.

Tiflis'te Parlemento binası karşısında düzenlenen gösteriye eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin desteklediği "Birleşik Ulusal Hareketi - Birleşik Muhalefet" seçim bloğu, Agmaşenebeli Stratejisi seçim bloğu, Lelo, Avrupalı Gürcistan, Gürcü İşçi Partisi, Birlik Gürcistan-Demokratik Hareketi taraftarları katıldı.

Gösteride konuşan muhalif liderler, hükümeti seçim sonuçlarında hile yapmakla suçladı.

[Fotoğraf: AA]

Muhalefet temsilcileri, seçimlerin sonuçlarını kabul etmediklerini, parlamentoya girmeyeceklerini ve erken seçim talep ettiklerini belirtti. Partiler ayrıca uluslararası toplumu da seçim sonuçlarını kabul etmemeye çağırdı.

Muhalefet partileri 8 Kasım'dan itibaren taleplerini başkent Tiflis'te büyük protestoları düzenlemekle yenileyeceklerini bildirdi.

Parlamento binasının önünden ayrılan göstericiler, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin (GD) kurucu başkanı, milyarder iş adamı Bidzina İvanişvili'in evine doğru harekete geçti.