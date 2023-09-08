Gürcistan'da heyelan nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Acara ve Guria bölgelerindeki şiddetli yağış nedeniyle bazı yerlerde heyelan meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, Guria bölgesindeki birkaç köye ulaşımın kesildiği ve bölgeye arama kurtarma ekiplerinin gönderildiği kaydedildi.

Arama kurtarma çalışmaları sırasında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı anlatılan açıklamada, kayıp 2 kişiye ulaşmak için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, çalışmalar sonucu şimdiye kadar 11 kişinin kurtarılıp güvenli yerlere sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.