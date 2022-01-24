Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 16:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gürcistan'da 4 bakan koronavirüse yakalandı
[Gürcistan Meclisi | Fotoğraf: AA]
Gürcistan'da Eğitim ve Bilim Bakanı, Altyapı Bakanı, Savunma Bakanı ile Çevre ve Tarım Bakanı COVID-19'a yakalandı.
Gürcistan Başbakanlığından alınan bilgiye göre, Eğitim ve Bilim Bakanı Mikheil Çkhenkeli, Altyapı Bakanı İrakli Karseladze, Savunma Bakanı Juanşer Burçuladze ile Çevre ve Tarım Bakanı levan Davitaşvili'nin koronavirüs testleri pozitif sonuçlandı.
4 bakan, Başbakan İrakli Garibaşvili'nin başkanlık ettiği bugünkü bakanlar kurulu toplantısına da katılmadı.
Bakanların sağlık durumları iyi.
Etiketler: Koronavirüs Gürcistan
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