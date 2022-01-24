Gürcistan Başbakanlığından alınan bilgiye göre, Eğitim ve Bilim Bakanı Mikheil Çkhenkeli, Altyapı Bakanı İrakli Karseladze, Savunma Bakanı Juanşer Burçuladze ile Çevre ve Tarım Bakanı levan Davitaşvili'nin koronavirüs testleri pozitif sonuçlandı.

4 bakan, Başbakan İrakli Garibaşvili'nin başkanlık ettiği bugünkü bakanlar kurulu toplantısına da katılmadı.

Bakanların sağlık durumları iyi.