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Dünya
AA 23.09.2023 09:58

Gürcistan Başbakanı: Topraklarımızın yüzde 20'si hala Rusya'nın işgali altında

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Gürcistan topraklarının yüzde 20'sinin Rusya'nın işgali altında olduğunu söyledi.

Gürcistan Başbakanı: Topraklarımızın yüzde 20'si hala Rusya'nın işgali altında

Garibaşvili, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

Konuşmasının başlangıcında ülkesinin yaşadığını toprak bütünlüğü sorunlarına değinen Garibaşvili, bu zorluklara rağmen Gürcistan'ın kalkınması için etkili çalışmaları sürdürdüklerini anlattı.

Rusya'nın 2008'de Gürcistan'a saldırı düzenlediğini kaydeden Garibaşvili, ülkesinde yüz binlerce kişinin yerinden edildiğini aktararak, "Gürcistan topraklarının yüzde 20'si hala Rusya'nın işgali altında" dedi.

Garibaşvili, uluslararası ortakları, Gürcistan'dan askerlerini çekmesi ve Cenevre müzakerelerine geri dönmesi konusunda Rusya'ya baskı uygulamaya davet etti.

"Birleşmiş bir ulus olarak tüm potansiyelimizi gerçekleştirebiliriz"

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya'nın desteklediği Abhazya ile Güney Osetya'da yaşayan halka birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Garibaşvili, şu ifadeleri kullandı:

"Abhaz ve Oset kardeşlerimize sesleniyorum. Ortak düşmanımız birliğimize karşı çıkıyor. Bizler inanılmaz başarılara imza atabilecek parlak insanlarız ancak birlikte uzun vadeli istikrarı sağlayabiliriz, büyük yatırımları çekebiliriz ve birleşmiş bir ulus olarak tüm potansiyelimizi gerçekleştirebiliriz."

Garibaşvili, yaşadıkları toprak bütünlüğü sorunlarına rağmen Gürcistan ekonomisinin son yıllarda oldukça etkili bir şekilde büyümeye devam ettiğini vurguladı.

"Ukrayna halkıyla tam dayanışmamızı ifade ediyoruz"

Konuşmasında Ukrayna-Rusya Savaşı'nın devam ettiğini hatırlatan Garibaşvili, "Ukrayna'nın şu anda yaşadığı acıyı ve sorunları tam olarak hissediyoruz ve Ukrayna halkıyla tam dayanışmamızı ifade ediyoruz" dedi.

Ukrayna'yı uluslararası platformlarda desteklemeye ve savaşın başından itibaren bu ülkeye insani yardımları göndermeye devam ettiklerini dile getiren Garibaşvili, 2 bin 200 Ukraynalı çocuğa Gürcistan'da kendi ana dillerinde Ukrayna eğitim programına göre eğitim verildiğini aktardı.

Gürcistan hükümeti için temel felsefenin "savaşın önlenmesi ve barışın sağlanması" olduğuna dikkati çeken Garibaşvili, küresel barışın sürdürülmesine katkılarını sağlamaya devam ettiklerini kaydetti.

Tiflis hükümetinin "Barışçıl Komşuluk Girişimi" platformu oluşturduğunu hatırlatan Garibaşvili, "Güney Kafkasya'da kalıcı barışın nihayet tesis edilebilmesi için Ermenistan ve Azerbaycan'dan komşularımızı ve dostlarımızı bu sürece dahil etmeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz" şeklinde konuştu.

Gürcistan'ın AB üyeliği süreci

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili konuşmasında, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) üye olmasının Gürcistan hükümeti için jeopolitik önceliği olduğunu ifade etti.

AB ile entegrasyon sürecini etkili bir şekilde sürdürdüklerini aktaran Garibaşvili, bu yönde hükümet olarak gereken reformları uyguladıklarını söyledi.

AB'ye aday ülke statüsü için kendilerine geçen yıl kriter olarak 12 madde iletildiğini hatırlatan Garibaşvili, yıl sonuna kadar tüm kriterleri karşılayabileceklerini belirtti.

Gürcistan'da halkın yaklaşık yüzde 90'ının ülkenin AB ile entegrasyonunu desteklediğini kaydeden Garibaşvili, yılın sonunda AB'den aday ülke statüsü almayı beklediklerini aktardı.

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