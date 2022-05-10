Maliye Bakanı Agak Achuil, doktor, hemşire ve polisler dahil birçok memurun aylardır maaş alamadığını açıkladı.

Achuil, "Maaşları ödeyemememizin nedeni, petrol gelirlerinin daha önce alınan borçlara gitmesi ve hükümetin bazı öncelikli ödemeleri yapmasındandır." dedi.

Achuil, ülkede son olarak kasım ve aralık 2021 maaşlarının ödendiğini aktardı.

2013'te ülke iç savaşa sürüklenmişti

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Yıllarca süren savaşın ardından 2018'de taraflar barışa imza atsa da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanamadığı ülkede, farklı kabileler ve gruplar arasında şiddet olayları sürüyor.

Güney Sudan'da ülke gelirlerinin önemli bir kısmı petrolden sağlanıyor.