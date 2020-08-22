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Güney Sudan'da kargo uçağı düştü
Güney Sudan'ın başkenti Juba'da bir kargo uçağı kalkıştan sonra düştü.
Juba Uluslararası Havalimanı yöneticisi Kur Kuol, yaptığı açıklamada, Güney Batı Havacılık'a ait kargo uçağında 8 kişinin bulunduğunu bildirdi.
Kuol, Kuzey Bahr el Ghazal eyaletine giden uçağın, kalkıştan hemen sonra düştüğünü belirtirken, kazada can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.
Görgü tanıkları ise kazada yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığını, olay yerinde 6 kişinin cesetlerinin görüldüğünü aktardı.
Etiketler: Güney Sudan kargo uçağı uçak kazasıSon Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 12:31
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