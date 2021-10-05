Antarktika kıtası 1957'den bu yana termometreler son 30 yılın en soğuk derecelerini gösteriyor.

Kaydedilen en şiddetli soğuk günlerini geçiren Güney Kutbu, bilim insanlarını endişelendirirken, uzmanlar bu durumun anormalliğe işaret ettiğini söylüyor.

Amundsen-Scott Güney Kutbu İstasyonu'nda, nisan ve eylül ayları arasındaki ortalama sıcaklık eksi 78 derece olarak ölçüldü.

Güney Kutbu'nun en soğuk havası

Ohio Eyalet Üniversitesi Kutup Araştırmacıları, eylül ayı ortalamasının Güney Kutbu'nda kaydedilen en soğuk hava olduğunu açıkladı.

Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi'ne göre de, Antarktika üzerindeki aşırı soğuk, kıtayı çevreleyen deniz buzu seviyesinin Ağustos ayında en yüksek beşinci seviyeye çıkmasına yol açtı.

Bilim insanları aşırı soğuğu, Antarktika'yı çevreleyen atmosfer tabakasındaki güçlü rüzgar halkasına bağlıyor.

