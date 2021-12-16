Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum, yaptığı açıklamada, vakalardaki artış nedeniyle 4'ten fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığını açıkladı.

Kafe ve restoranların saat 21.00'de kapanacağını belirten Kim, yeni uygulamaların 18 Aralık 2021'den 2 Ocak 2022'ye kadar geçerli olacağını dile getirdi.

Güney Kore'de son 24 saatte 7 bin 622 yeni vaka tespit edilmesiyle vaka sayısı 544 bin 117'ye yükseldi.

Ülkede 62 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 4 bin 518'e çıktı.

Endonezya’da ilk Omicron vakası

Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, ülkede ilk kez bir kişide COVID-19'un Omicron varyantına rastlandığını söyledi.

Sadikin, hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan bir kişiye yapılan testte virüsün Omicron varyantının tespit edildiğini ifade etti.

Endonezya'da şimdiye kadar 4,2 milyon kişide COVID-19 görülürken, virüs nedeniyle 143 binden fazla kişi hayatını kaybetti.