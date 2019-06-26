Güney Kore’nin başkenti Seul’de bulunan Eun Myung İlkokulu’nda, yerel saat ile 17.33’te yangın çıktı.

Yerel medya, yangın sırasında okulda bulunan, öğretmen ve öğrencilerden oluşan 127 kişinin tahliye edildiğini, okulun 4’üncü katında olan ve yoğun dumanı soluyan 2 öğretmenin ise yaralandığını duyurdu.

Ayrıca, okulun otoparkında bulunan araçlardan 10’unun da yangında hasar gördüğü, itfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü belirtildi.

Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenini belirlemek için incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA